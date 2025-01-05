Павлодарец не смог объяснить полицейским свое нарушение

В Павлодарской области водитель превысил разрешенную скорость и не смог объяснить причину своего поступка полицейским. Мужчину оштрафовали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, около 523 нарушений ПДД пресекли полицейские на автодорогах Павлодарской области.

Стражи порядка непрерывно ведут контроль по обеспечению общественной и дорожной безопасности. В основном это нарушения скоростного режима, 400 водителей привлечены за данное нарушение.

К примеру, на автодороге Павлодар - Кызылорда водитель Toyota превысил установленную скорость движения.

"Причину объяснить не смог. Водитель привлечен к административной ответственности с наложением штрафа", - уточнили в ДП Павлодарской области.

Полицейские напомнили, что водитель, превышающий скорость, подвергает риску не только себя, но и окружающих.

Ранее на трассе Астана - Щучинск водитель стал свидетелем нарушения правил дорожного движения и снял на видео опасный маневр другого участника движения. Водителя ВМW, который создавал аварийную ситуацию, наказали.

А в Актобе водитель автомобиля с незаконно установленными звуковыми устройствами нарушил покой горожан на главном проспекте. За это на мужчину составили административный протокол, а машину поместили на спецстоянку.