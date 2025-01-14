Иностранца задержали киберполицейские на юге Казахстана

Казахстанские киберполицейские задержали предполагаемого иностранного дроппера при попытке покинуть территорию РК, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на медиапортале МВД, сотрудники киберполиции ДП Жамбылской области совместно с областной прокуратурой задержали 33-летнего гражданина РФ. Его подозревают в участии в мошеннической схеме по выводу денежных средств с банковских счетов потерпевших в торговых центрах Алматы.

Так, ранее в дежурную часть полиции Тараза обратилась пенсионерка с заявлением о мошенничестве.

"Она сообщила, что неизвестное лицо обманным путем завладело ее деньгами в размере 13,2 млн тенге. Преступник использовал интернет-ресурсы для совершения мошеннической операции с ее банковским счетом", - рассказали в правоохранительных органах.

Подозреваемого задержали при попытке покинуть территорию Казахстана. По факту мошенничества начато досудебное расследование.

"Проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на сбор доказательств и установление всех обстоятельств преступления. Также выясняется его причастность к другим преступлениям", - добавили в полиции.

Напомним, накануне в Алматы был задержан разыскиваемый Россией за наркопреступление мужчина. Его поместили в СИЗО, сейчас решается вопрос об экстрадиции.

В конце декабря по запросу Интерпола разыскиваемого правоохранителями Узбекистана мужчину задержали в Алматы. Он подозревается в подделке документов и хищении денег.

А в октябре мы писали, что полиция Казахстана в аэропорту Алматы задержала гражданина Монголии, находящегося в международном розыске.