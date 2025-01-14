Иностранца задержали киберполицейские на юге Казахстана
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Казахстанские киберполицейские задержали предполагаемого иностранного дроппера при попытке покинуть территорию РК, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщается на медиапортале МВД, сотрудники киберполиции ДП Жамбылской области совместно с областной прокуратурой задержали 33-летнего гражданина РФ. Его подозревают в участии в мошеннической схеме по выводу денежных средств с банковских счетов потерпевших в торговых центрах Алматы.
Так, ранее в дежурную часть полиции Тараза обратилась пенсионерка с заявлением о мошенничестве.
"Она сообщила, что неизвестное лицо обманным путем завладело ее деньгами в размере 13,2 млн тенге. Преступник использовал интернет-ресурсы для совершения мошеннической операции с ее банковским счетом", - рассказали в правоохранительных органах.
Подозреваемого задержали при попытке покинуть территорию Казахстана. По факту мошенничества начато досудебное расследование.
"Проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на сбор доказательств и установление всех обстоятельств преступления. Также выясняется его причастность к другим преступлениям", - добавили в полиции.
Напомним, накануне в Алматы был задержан разыскиваемый Россией за наркопреступление мужчина. Его поместили в СИЗО, сейчас решается вопрос об экстрадиции.
В конце декабря по запросу Интерпола разыскиваемого правоохранителями Узбекистана мужчину задержали в Алматы. Он подозревается в подделке документов и хищении денег.
А в октябре мы писали, что полиция Казахстана в аэропорту Алматы задержала гражданина Монголии, находящегося в международном розыске.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211344-inostranca-zaderzhali-kiberpoliceyskie-na-yuge-kazahstana/