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Иностранца задержали киберполицейские на юге Казахстана

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Полицейский надевает наручники задержанному
Задержанный. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанские киберполицейские задержали предполагаемого иностранного дроппера при попытке покинуть территорию РК, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на медиапортале МВД, сотрудники киберполиции ДП Жамбылской области совместно с областной прокуратурой задержали 33-летнего гражданина РФ. Его подозревают в участии в мошеннической схеме по выводу денежных средств с банковских счетов потерпевших в торговых центрах Алматы.

Так, ранее в дежурную часть полиции Тараза обратилась пенсионерка с заявлением о мошенничестве.

"Она сообщила, что неизвестное лицо обманным путем завладело ее деньгами в размере 13,2 млн тенге. Преступник использовал интернет-ресурсы для совершения мошеннической операции с ее банковским счетом", - рассказали в правоохранительных органах.

Подозреваемого задержали при попытке покинуть территорию Казахстана. По факту мошенничества начато досудебное расследование.

"Проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на сбор доказательств и установление всех обстоятельств преступления. Также выясняется его причастность к другим преступлениям", - добавили в полиции.

Напомним, накануне в Алматы был задержан разыскиваемый Россией за наркопреступление мужчина. Его поместили в СИЗО, сейчас решается вопрос об экстрадиции.

В конце декабря по запросу Интерпола разыскиваемого правоохранителями Узбекистана мужчину задержали в Алматы. Он подозревается в подделке документов и хищении денег.

А в октябре мы писали, что полиция Казахстана в аэропорту Алматы задержала гражданина Монголии, находящегося в международном розыске.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211344-inostranca-zaderzhali-kiberpoliceyskie-na-yuge-kazahstana/

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