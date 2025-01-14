Ограничивали в питании и сдавали квартиры: пенсионеров истязали в пансионате в Павлодаре

В Павлодаре пресекли деятельность предполагаемой преступной группы, занимавшейся истязаниями престарелых лиц и мошенническими действиями, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Павлодара совместно с УБОП департамента полиции установила частный пансионат, в котором пенсионеры с инвалидностью подвергались систематическому избиению.

"Работники пансионата грубейшим образом нарушали конституционные права 20 престарелых лиц (ограничивали в питании, передвижении, наносили побои) и на протяжении длительного времени сдавали в аренду квартиры уже умерших постояльцев", - пояснили в ведомстве.

По указанным фактам начаты досудебные производства, расследование которых поручено органам внутренних дел.

Ранее стало известно, что под воздействием манипуляций и угроз злоумышленников 64-летняя жительница Алматы перевела свои деньги на чужие счета. Женщина не только потеряла все свои сбережения, но и оказалась в долгах - мошенники под угрозами заставили ее оформить кредиты. В результате пенсионерка потеряла около 100 тысяч долларов.

А у двух пенсионеров из Астаны мошенники выманили в общей сложности 130 млн тенге. По данным полиции, злоумышленники сообщали, что идет проверка банковских счетов потерпевших, которые якобы замешаны в спонсировании терроризма. По фактам мошенничества возбуждено уголовное дело.