Ограничивали в питании и сдавали квартиры: пенсионеров истязали в пансионате в Павлодаре
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В Павлодаре пресекли деятельность предполагаемой преступной группы, занимавшейся истязаниями престарелых лиц и мошенническими действиями, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Павлодара совместно с УБОП департамента полиции установила частный пансионат, в котором пенсионеры с инвалидностью подвергались систематическому избиению.
"Работники пансионата грубейшим образом нарушали конституционные права 20 престарелых лиц (ограничивали в питании, передвижении, наносили побои) и на протяжении длительного времени сдавали в аренду квартиры уже умерших постояльцев", - пояснили в ведомстве.
По указанным фактам начаты досудебные производства, расследование которых поручено органам внутренних дел.
Ранее стало известно, что под воздействием манипуляций и угроз злоумышленников 64-летняя жительница Алматы перевела свои деньги на чужие счета. Женщина не только потеряла все свои сбережения, но и оказалась в долгах - мошенники под угрозами заставили ее оформить кредиты. В результате пенсионерка потеряла около 100 тысяч долларов.
А у двух пенсионеров из Астаны мошенники выманили в общей сложности 130 млн тенге. По данным полиции, злоумышленники сообщали, что идет проверка банковских счетов потерпевших, которые якобы замешаны в спонсировании терроризма. По фактам мошенничества возбуждено уголовное дело.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211318-ogranichivali-v-pitanii-i-sdavali-kvartiry-pensionerov-istyazali-v-pansionate-v-pavlodare/