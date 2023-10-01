Оставила новорожденного в чайхане: пропавшую мать нашли в Актобе
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Актюбинские полицейские нашли женщину, которая 29 сентября оставила новорожденного ребенка в чайхане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Ранее мы сообщали, что в Актобе женщина 29 сентября оставила трехнедельную девочку сотруднице одного из городских кафе, сказав, что сходит к знакомой за деньгами. Прождав до вечера, женщина позвонила в полицию.
Сотрудники ювенальной полиции доставили ребенка в дом малютки.
"Полицейскими установлена и доставлена в отдел полиции 31-летняя женщина, проживающая в Актобе на съемной квартире. Она пояснила, что встретила знакомых, с которыми распивала спиртные напитки", – сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что на мать ребенка составлен протокол по части 1 статьи 127 КоАП РК, также ее поставили на профилактический учет.
Добавим, что, согласно части 1 статьи 127 КоАП РК, неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию – влечет штраф в размере 10 МРП (34500 тенге).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2038936-ostavila-novorozhdennogo-v-chayhane-propavshuyu-mat-nashli-v-aktobe/