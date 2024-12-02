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Жителя СКО осудили за убийство матери

Опубликовано:

Мужчина в заключении
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: diephosi / Getty Images

В СКО обвиняемого в убийстве матери у себя дома приговорили к 11 годам лишения свободы и принудительному лечению от алкоголизма, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по ч.1 ст.99 УК РК (Убийство) рассмотрели 2 декабря в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Северо-Казахстанской области.

"9 августа 2024 года подсудимый, находясь у себя дома в городе Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области, совершил убийство своей матери", - установил суд.

Вина мужчины доказывалась показаниями потерпевшей, свидетелей, результатами судебных экспертиз и другими материалами дела.

Прокурор и потерпевшая просили признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы.

"Подсудимый вину не признал, просил оправдать", - уточнили в суде.

Суд не усмотрел смягчающих или отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления и его тяжесть, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы, а также принудительное лечение от алкоголизма по месту отбывания наказания

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее стало известно, что в Северо-Казахстанской области расследуют смерть 53-летней женщины. Ее тело нашли на месте пожара в селе Явленка Есильского района, но экспертиза показала, что умерла она до него. Подозрение пало на 30-летнего сына погибшей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195166-zhitelya-sko-osudili-za-ubiystvo-materi/

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