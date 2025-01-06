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Осужденный за убийство матери просил уменьшить срок в Жамбылской области

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Мужчина в заключении
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: diephosi / Getty Images

В Жамбылской области мужчину осудили за убийство родной матери. В апелляции он просил сократить срок лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве (ч.1 ст.99 УК) рассмотрели в апелляционном порядке в Жамбылском областном суде.

"В сентябре 2024 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в результате ссоры вооружился кухонным ножом и умышленно нанес целенаправленный удар в область грудной клетки потерпевшей, являющейся матерью подсудимого, в результате чего она скончалась на месте", - установил суд.

На судебном заседании подсудимый раскаялся и частично признал вину, ссылаясь на то, что не имел умысла на убийство и все произошло случайно.

Потерпевший, родной брат подсудимого, меру наказания оставил на усмотрение суда.

"Вина объективно подтверждена совокупностью доказательств и материалами уголовного дела", - отметили в суде.

Суд первой инстанции признал смягчающими обстоятельствами частичное признание вины, раскаяние в содеянном и отсутствие прежних судимостей. Отягчающим обстоятельством стало совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором СМУС Жамбылской области мужчину признали виновным в убийстве. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет.

Не согласившись с наказанием, осужденный в апелляционной жалобе просил уменьшить срок лишения свободы.

Судебная коллегия по уголовным делам Жамбылского областного суда, изучив материалы дела, признала выводы суда первой инстанции законными, обоснованными, а вину осужденного доказанной.

Апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения, а приговор суда - без изменения. Постановление суда уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Напомним, в сентябре 2024 года в Сети появилась информация об убийстве жительницы Тараза во время семейного скандала. В преступлении заподозрили ее 36-летнего сына. Мужчину водворили в изолятор временного содержания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2208731-osuzhdennyy-za-ubiystvo-materi-prosil-umenshit-srok-v-zhambylskoy-oblasti/

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