В школьника выстрелили из ружья в области Жетісу

В одном из сел Алакольского района области Жетісу школьник выстрелил из охотничьего ружья в ногу сверстника. Полиция возбудила уголовное дело по данному факту, передает корреспондент NUR.KZ.

Несчастным случаем обернулся поход на охоту для трех школьников. Юноши 2009 и 2010 годов рождения по неосторожности устроили стрельбу в открытой местности и один из них был ранен в ногу. Его оперативно доставили в местную больницу.

В пресс-службе Управления образования области Жетісу информацию подтвердили и сообщили, что это несчастный случай.

"Подросток был оперативно доставлен в больницу на карете скорой помощи. Ему была проведена операция. На сегодняшний день он находится в реанимации областной больницы. Юноши не состоят на учете в полиции. Сейчас управление полиции Алакольского района проводит следственные действия", - сообщили в ведомстве.

Также стало известно, что огнестрельное оружие принадлежит отцу юноши. Школьники не имели специальной лицензии на его использование.

Напомним, ранее стало известно, что в Костанайской области 15-летний подросток выстрелил в своего ровесника из пневматического пистолета. За это наказали его мать. На нее наложено взыскание в виде административного штрафа на сумму 36 920 тенге.

А в Западно-Казахстанской области ученик 11 класса получил ранение дробью на охоте, куда поехал со своим старшим братом. Подростка госпитализировали в больницу.