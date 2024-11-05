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Арендовавших дом подростков задержали в Павлодаре (видео)

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Задержанные в Павлодаре
Задержанные. Фото: polisia.kz

В Павлодаре задержали двух 17-летних парней, арендовавших частный дом. Их подозревают в распространении наркотиков с помощью закладок, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в процессе оперативной работы сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области выявили 17-летних жителей Петропавловска.

"Молодые люди задержаны при попытке оборудования тайников с закладками, содержащими наркотики. В ходе досмотра у одного из юношей было изъято 20 полимерных пакетов с порошкообразным веществом белого цвета", - рассказали в МВД.

По временному месту жительства задержанных были также изъяли свертки с психоактивным веществом синтетического происхождения общей массой свыше 200 грамм, полимерные пакеты, изолента и другие приспособления для фасовки "синтетики".

"Молодые люди арендовали дом в Павлодаре для распространения наркотиков и "психотропов" бесконтактным путем", - пояснили в ведомстве.

По делу о незаконном изготовлении, переработке, приобретении, хранении либо сбыте наркотических средств или психотропных веществ проводится досудебное расследование.

Ранее в Актобе сотрудники полиции совместно с ДКНБ задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В ходе обыска было обнаружено более 119 гр мефедрона в рюкзаке под капотом автомобиля Mercedes-Benz.

А в Алматы на территории одного из садоводческих обществ задержали 18-летнего парня, которого подозревают в закладке наркотиков. Были изъяты 25 свертков с наркотическими веществами, заготовленными для розничного распространения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2183064-arendovavshih-dom-podrostkov-zaderzhali-v-pavlodare-video/

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