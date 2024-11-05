Замаскированные под камни наркотики нашли в Павлодаре (видео)
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В Павлодаре пресекли деятельность подозреваемых в сбыте наркотиков через интернет-магазин с помощью закладок под видом обыкновенных камней, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, оперативниками УБОП департамента полиции Павлодарской области совместно с департаментом экономических расследований при координации прокуратуры пресечена противоправная деятельность преступной группы.
"Участники группы длительное время занимались сбытом наркотических средств посредством интернет-магазина в мессенджере Telegram. Каждому участнику группы отводилась своя роль", - рассказали в МВД.
По данным полиции, интернет-магазин ежедневно раскладывал от 30 до 50 закладок с психотропным веществом "скорость". Психотропные вещества маскировали гипсом и пластилином под обычные камни.
"28 октября текущего года в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий задержали четырех жителей Павлодара: владельца интернет-магазина, оператора продаж, фасовщика и курьера. В результате комплекса мероприятий доказана криминальная деятельность фигурантов и добыты вещественные доказательства", - отметили в ведомстве.
По факту сбыта наркотических и психотропных веществ проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы. У них изъяли мобильные телефоны, SIM-карты, ноутбуки.
Ранее сообщалось, что в Астане полицейские с поличным задержали 24-летнего подозреваемого в распространении наркотиков путем закладок. Общий вес изъятого наркотического вещества составил около 300 гр.
Отметим, что по ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:
- группой лиц по предварительному сговору;
- неоднократно;
- в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
- должностным лицом с использованием служебного положения;
- посредством использования электронных информационных ресурсов;
- в общественном месте, -
наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2183165-zamaskirovannye-pod-kamni-narkotiki-nashli-v-pavlodare-video/