КНБ прокомментировал информацию о задержании высокопоставленного сотрудника МВД

В Сети появилась информация о задержании в Актау главы Западного регионального военно-следственного управления МВД. Ее прокомментировали в КНБ РК, передает NUR.KZ.

"24 декабря 2024 года сотрудники ДКНБ по Мангистауской области задержали сотрудников военно-следственного управления МВД РК по подозрению в коррупции. Среди задержанных оказался начальник Западного регионального ВСУ МВД РК", - отмечается в распространяемом в Сети сообщении.

Информацию прокомментировали в КНБ РК.

"Сообщаем, что по данному факту КНБ проводится досудебное расследование по ст.366 УК РК (Получение взятки).

Иная информация в соответствии с ч.1 ст.201 УПК РК разглашению не подлежит", - пояснили в ведомстве.

Напомним, в декабре прошлого года в Верховном суде сообщили, что в результате совместной операции КНБ и отдела внутренней безопасности Судебной администрации РК в Петропавловске был задержан с поличным председатель специализированного межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской области при получении крупной взятки в сумме 15 тысяч долларов США за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны.

А в сентябре того же года Комитет национальной безопасности сообщил о задержании трех сотрудников ДУИС в Алматы - их поместили под стражу.