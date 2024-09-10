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КНБ задержал сотрудников ДУИС Алматы

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: choochart choochaikupt/Getty Images

Комитет Национальной безопасности сообщил о задержании трех сотрудников ДУИС в Алматы - их поместили под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Департаментом КНБ РК по Алматы проводится досудебное расследование в отношении руководства и сотрудников Департамента уголовно-исполнительной системы по мегаполису.

"Должностные лица подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 361 (Злоупотребление должностными полномочиями), 362 (Превышение власти должностных полномочий) и 366 (Получение взятки) Уголовного кодекса РК", - уточнили в ведомстве.

С санкции суда в отношении трех сотрудников избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей".

Иная информация разглашению не подлежит, подчеркнули в КНБ.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Напомним, на днях в соцсетях появилась информация о задержании начальника следственного изолятора Муратжана Какимжанова. В КУИС МД РК прокомментировали эту информацию. Там сообщили, что по данному факту следственные действия проводятся компетентными органами.

А КУИС МВД проводится служебная проверка. По результатам будет принято соответствующее решение в соответствии с законодательством.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2159622-knb-zaderzhal-sotrudnikov-duis-almaty/

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