КНБ задержал с поличным председателя суда

В Петропавловске задержан с поличным председатель специализированного межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Верховного суда РК, сегодня, 19 декабря 2024 года, в результате совместной операции Комитета национальной безопасности и отдела внутренней безопасности Судебной администрации РК в Петропавловске задержан с поличным председатель специализированного межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской области Б. при получении крупной взятки в сумме 15 тысяч долларов США за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны.

По данным официального сайта, председателем специализированного межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской области является Бекбол Баймаханов.

Он родился 27 сентября 1979 года рождения в совхозе Махталы Кировского района Южно-Казахстанской области.

В 2000 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "юриспруденция".

С марта 2001 года по декабрь 2005 года служил в органах внутренних дел.

С декабря 2005 года по июнь 2007 года - ведущий специалист, главный специалист Комитета по судебному администрированию при Верховном суде РК.

С июня 2007 года по июнь 2009 года - главный эксперт юридического департамента Министерства образования и науки РК.

С июня 2009 года по март 2011 года - главный консультант отдела контроля и документооборота аппарата Верховного суда РК.

С марта 2011 года по август 2015 года - главный специалист, главный специалист - секретарь судебного заседания, руководитель отдела контроля и документооборота, руководитель отдела управления персоналом (кадровая служба), заведующий канцелярией, главный специалист отдела анализа и планирования суда Астаны.

С сентября 2015 года по июнь 2016 года - юрист ТОО "Топ-Тур".

С августа 2016 года по февраль 2022 года - судья Аксуского городского суда Павлодарской области.

Указом президента РК от 31 января 2022 года назначен председателем специализированного межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской области.