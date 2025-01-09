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Угрожал пистолетом: пьяного водителя задержали в Уральске

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Мужчину задержали в Уральске
Машина задержанного. Фото: Polisia.kz

В Уральске задержали водителя, который угрожал другому участнику дорожного движения сигнальным пистолетом, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. По данным полиции, мужчина был пьян.

В Telegram-канале МВД указано, что конфликт произошел из-за несоблюдения правил дорожного движения.

"Один из водителей достал пистолет и стал угрожать оппоненту. Пострадавший сообщил об этом в полицию.

Полицейские остановили машину нарушителя в поселке Зачаганск. Водитель был пьян и попытался скрыться, но его задержали. В машине нашли сигнальный пистолет", - сказано в сообщении.

В МВД добавили, что на водителя завели уголовное дело за незаконное хранение оружия и начали административное производство по нескольким статьям.

В октябре прошлого года мужчина выстрелил из пистолета в машину во время конфликта на дороге в Алматы. Пистолет оказался сигнальным.

В мае того же года в Сети распространили видео, где мужчина, находясь в машине, производит выстрелы в воздух. Инцидент произошел в Астане - нарушитель был задержан. У него изъяли пистолет марки Glock.

Отметим, согласно статье 287 УК РК, незаконное хранение оружия наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 200 МРП (786 400 тыс. тенге в 2025 году);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов;
  • либо арестом на срок до 50 суток, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2210081-ugrozhal-pistoletom-pyanogo-voditelya-zaderzhali-v-uralske/

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