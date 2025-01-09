Больше 3 тонн наркотиков и психотропов изъял КНБ в Казахстане

В Комитете национальной безопасности Казахстана рассказали о мерах по борьбе с наркобизнесом в ушедшем 2024 году, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в прошлом году сотрудники КНБ ликвидировали 31 международный и 27 региональных каналов поставок запрещенных веществ, нейтрализована деятельность 32 подпольных нарколабораторий.

Из незаконного оборота изъято более 3 тонн наркотических средств и психотропных веществ, 4,5 тонны сырья маковой соломы и 18 тонн химических реагентов, используемых для изготовления "синтетики".

Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается на более чем 36 млрд тенге, говорится в материале.

За совершение наркопреступлений в 2024 году, по данным КНБ, в Казахстане осудили 164 человек.

"С компетентными органами иностранных государств реализованы 25 международных операций по пресечению каналов ввоза и транзита наркотиков через Казахстан.

Мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков продолжаются", – заключили в комитете.

Отметим, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов; в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в КНБ рассказали об итогах борьбы с организованный преступностью в 2024 году – сотрудниками комитета совместно с органами полиции пресечена деятельность 19 особо опасных ОПГ. За совершение тяжких и особо тяжких преступлений к уголовной ответственности привлечено 72 лидера и активных участников ОПГ.

В ведомстве также сообщали, что в прошлом году за нарушение госграницы наказали больше 300 иностранцев. Всего же к ответственности привлечено более 55 тысяч нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве.