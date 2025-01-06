Свыше 300 иностранцев наказали за нарушение казахстанской границы
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В Пограничной службе Комитета нацбезопасности рассказали об итогах работы в ушедшем 2024 году – за нарушение госграницы наказали больше 300 иностранцев, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.
Как сообщается в Telegram-канале комитета, за 2024 год к ответственности привлечено более 55 тысяч нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, в том числе:
- за нарушение границы – 324 иностранцев;
- за попытку нарушения границы – 383 иностранца.
Предотвращен 15 041 факт незаконного перемещения через госграницу, в том числе:
- наркотических средств – 451 факт (свыше 2 тонн 300 кг);
- оружия, боеприпасов – 886 фактов;
- религиозной литературы – 455 фактов (24 087 экземпляров);
- горюче-смазочных материалов – 5 283 факта на общую сумму свыше 160 млн тенге;
- товаров народного потребления – 6 086 фактов на общую сумму более 70 млрд тенге;
- валюты – 1 880 фактов на общую сумму свыше 19 млрд тенге.
Пресечено 390 фактов браконьерства в акватории Каспия, а также изъято:
- плавательных средств – 196 единиц;
- орудий браконьерского лова – 536 км сетей;
- рыб осетровых видов – 1 994 особи (11 379 кг);
- рыб частиковых видов – 87 814 особей (98 296 кг);
- тюленей – 117 особей.
Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 4,6 млрд тенге.
Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности, добавили в комитете.
Напомним, накануне в КНБ сообщали, что в прошлом году комитетом совместно с органами полиции пресечена деятельность 19 особо опасных ОПГ. За совершение тяжких и особо тяжких преступлений к уголовной ответственности привлечено 72 лидера и активных участников ОПГ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2208572-svyshe-300-inostrancev-nakazali-za-narushenie-kazahstanskoy-granicy/