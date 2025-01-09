Рыбак смог доказать в суде, что зима не наступает по календарю в Павлодарской области

В Павлодарской области рыбак Анатолий Рук получил штраф за то, что оказался с удочкой на льду в ноябре. Хоть он имел все средства защиты, спасатели составили протокол, передает "Ирбис TV".

Протокол объяснили тем, что по приказу официально зима начинается с 1 декабря, а до этой даты ловля под запретом. В итоге в административном суде противостояние рыбака и ДЧС длилось почти месяц.

На последнем заседании заключительным стал допрос специалиста "Казгидромета". Инженер-гидролог пояснила, что в природе они уж точно не руководствуются календарем. Начало и окончание зимы может определить разве что сам Бог.

"Все зависит от температуры воздуха - когда начинается зима и когда она заканчивается. Никак предсказать ее нельзя. Когда наступил ледостав и когда закончился. Все только наблюдением", - пояснила инженер-гидролог Павлодарского областного филиала "Казгидромета" Марина Минчакевич.

"В какой период, когда закончится ледостав? "- задалась вопросом судья.

"Бог скажет. Я не знаю, когда у нас в этом году будет весна", - ответила Марина Минчакевич.

Инженер-гидролог пояснила, что ледостав длится всю зиму. Между тем спасатели при составлении протокола указывали и на пункт приказа про запрет рыбалки в период этого самого ледостава. А, стало быть, исходя из таких требований, выходить на лед действительно нельзя всю зиму. В споре, который возник из-за этого противоречия, поставил точку суд.

"Зимний период начинается, когда появляются первые ледовые явления и применяется понятие "климатическая зима". Таким образом, при нахождении на льду необходимо руководствоваться только исключительно толщиной льда на месте предполагаемого правонарушения. И доводы должностного лица о начале зимнего периода с 1 декабря 2024 года суд считает несостоятельными", - резюмировала судья специализированного суда по административным правонарушениям города Павлодара Сауле Жумадирова.

Кстати, по данным "Казгидромета", безопасным лед считается при толщине 10 сантиметров.

Суд пришел к выводу, что протокол рыбаку выписали незаконно и отменил его. Выплачивать 25 тысяч тенге Анатолию Руку не надо. В адрес ДЧС региона вынесли частное постановление, чтобы допущенные нарушения устранили.

Напомним, житель Павлодара отказался платить штраф за нарушение правил безопасности на водоемах.

Как оказалось, по информации МЧС, выходить на лед до официального начала зимы, то есть до 1 декабря, вообще нельзя. В суд рыбак обратился, чтобы доказать - у природы нет календаря, а настоящая зима в Павлодарской области может начаться и в ноябре.

В административном суде развернулись нешуточные споры. В здании, наверное, давно не видели такой группы поддержки - рыбаки пришли постоять за своего товарища.