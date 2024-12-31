Нешуточные споры развернулись в Павлодаре из-за вопроса, когда в регионе наступает зима

Нешуточные споры развернулись в суде из-за вопроса: когда в Павлодарской области наступает зима? Рыбак оспаривает штраф за то, что он вышел на лед до 1 декабря, передает "Ирбис TV".

В здании административного суда, наверное, давно не видели такой группы поддержки. Это пришли рыбаки постоять за своего товарища. Анатолий Рук отказался платить штраф за то, что в ноябре вышел на лед, и теперь любители лова со всей Павлодарской области наблюдают за процессом.

"Коллективное возмущение, во-первых, из-за того, что нельзя рыбачить, как сказали ЧСники, до 1 декабря и, как заявили официально, с 1 марта рыбалка закрыта. Ну, что за дурость! Поэтому хотим все, чтобы суд разобрался с этим случаем, а потом, наверное, надо будет обращаться в МЧС, чтобы конкретно поменяли условия, отношение к рыбалке", - высказался Сергей Голосов.

Прошло уже несколько судебных заседаний. Допросили тех, кто 22 ноября на льду составлял административный протокол на рыбака. Показали на слушании и видео с жетона.

Кадры месячной давности также стали предметом спора между рыбаком и заместителем начальника ДЧС Олегом Трещевым - где безопасно ходить, а где ни в коем случае нельзя.

Анатолий Рук: Я сижу на безопасном участке.

Олег Трещев: Как вы определили, что он безопасный?

Анатолий Рук: Лед толстый, и я в жилете.

Олег Трещев: В прошлый раз вы смеялись над тем, что наши сотрудники не могли к вам подойти (на льду).

Анатолий Рук: Где вот, покажите.

Олег Трещев: Вот вода вдоль берега есть.

Анатолий Рук: Я нахожусь на безопасном участке. По закону вы только около меня можете проверять лед.

У суда, к слову, один из главных вопросов: где прописано определение слова "ледостав". Штраф Анатолию Руку выписали как раз из-за того, что он отправился рыбачить в ледостав. Обе стороны парируют на заседаниях пока лишь выдержками из "Википедии".

Напомним, житель Павлодара отказался платить штраф за нарушение правил безопасности на водоемах. Как оказалось, по информации МЧС, выходить на лед до официального начала зимы, то есть до 1 декабря, вообще нельзя.

В суде рыбак пытается доказать, что у природы нет календаря, а настоящая зима в Павлодарской области может начаться и в ноябре.

Между тем у суда также возникли вопросы к составленному протоколу. Там отметили, что в документе не прописано четко, какой именно пункт правил нарушил рыбак.