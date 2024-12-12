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Эзотерика

Рыбак через суд пытается доказать, что зима в Павлодарской области бывает и в ноябре

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Рыбак бурит лунку
Рыбак. Иллюстративное фото: Getty Images/ Rebecca Smith

Житель Павлодара отказался платить штраф за нарушение правил безопасности на водоемах. Теперь в суде он пытается доказать, что зима в регионе начинается не в декабре, передает корреспондент NUR.KZ.

Анатолий Рук на слушании в специализированном суде по административным правонарушениям Павлодара рассказал, что 18 ноября его задержали спасатели.

Предъявили претензии из-за того, что он вышел на лед толщиной менее 25 сантиметров без специальных средств защиты.

Павлодарец согласился с протоколом и сразу отправился закупаться. Приобрел веревку, свисток, спасательный жилет.

"Спросил, могу ли я завтра выйти, это было 18 ноября. Могу ли я в спасательном жилете, во всей амуниции выйти на лед? Мне сотрудники МЧС сказали, что можно выходить смело. Я три раза переспросил. Мне сказали, что никто меня не оштрафует", - рассказал в ходе слушания Анатолий Рук.

22 ноября мужчина вновь оказался на рыбалке и опять встретил спасателей. Павлодарец, уверенный в том, что проблем не возникнет, получил очередной протокол. Как оказалось, выходить на лед до официального начала зимы, то есть до 1 декабря, вообще нельзя.

В суде спасатели ссылались на "Правила безопасности на водоемах".

"Есть пункт 48: "Подледная ловля рыбы при толщине льда менее 25 сантиметров допускается при наличии индивидуальных спасательных средств". Но в главе 6 указан "Порядок обеспечения безопасности на водоеме в зимний период", а зима у нас, как полагается, наступает 1 декабря. В связи с этим мы данному человеку объясняли, что он вышел на лед, хотя запрещается", - пояснил в суде старший офицер управления гражданской обороны ДЧС Павлодарской области Казбек Рымбеков.

Анатолий Рук с новой претензией не согласился, платить штраф не стал и теперь в суде пытается доказать, что у природы нет календаря, а настоящая зима в Павлодарской области может начаться и в ноябре.

Между тем у суда также возникли вопросы к составленному протоколу. Там отметили, что в документе не прописано четко, какой именно пункт правил нарушил рыбак. Решение по делу пока не принято.

Ранее жителя Экибастуза привлекли к административной ответственности за ловлю рыбы на озере без путевки на рыбалку. За это нарушение предусмотрен штраф - почти 37 тыс. тенге. А на озере Шандаксор вблизи ГРЭС-2 обнаружили рыбака с запрещенными орудиями лова.

Также в Павлодарской области выявили факт нарушения правил рыболовства местным жителем и изъяли у него 5 кг карася, резиновую лодку и весла. В отношении нарушителя составили административный материал и передали его в суд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2199687-rybak-cherez-sud-pytaetsya-dokazat-chto-zima-v-pavlodarskoy-oblasti-byvaet-i-v-noyabre/

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