Массовая драка закончилась убийством в Атырауской области

В Атырауской области молодой мужчина был застрелен в ходе массовой драки, еще двое человек оказались в больнице. Задержаны семеро подозреваемых, передает "Ак Жайык".

Как сообщает издание, трагедия произошла около пяти часов утра 29 декабря в селе Жанаауыл Курмангазинского района.

По словам местных жителей, погибший жил в соседнем селе Сафоновка (Сафон). Они рассказали, что в ауле Жанаауыл два года назад открылся бар, который часто посещали жители соседних сел.

Люди посетовали, что в Жанаауыле часто происходили конфликты между местной молодежью и приезжими из Сафоновки. Нередко эти разборки перерастали в драки. Также сельчане возмутились тем, что сейчас распространяется якобы ложная информация о том, что погибший парень застрелен около дома.

"Это неправда. Он из Сафона, умер в Жанаауыле, в котором устроили массовую драку", - рассказали жители села.

В тот злополучный день, по словам местных жителей, около сорока парней из Сафона приехали на трех машинах в Жанаауыл. По информации издания, конфликт произошел между ними и девятью местными жителями. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой погиб 29-летний житель Сафона.

В ДП Атырауской области сообщили, что по подозрению в убийстве задержан 30-летний мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Кроме того, с различными телесными повреждениями в районную больницу были доставлены двое мужчин в возрасте 20 и 33 лет. В рамках расследования задержаны семь подозреваемых. Остальные детали происшествия и ход следствия пока не разглашаются.

Ранее в Сети появилось видео массовой драки, произошедшей в 20 микрорайоне Актау. Участники инцидента толпой пинали автомобиль, а затем гнались за покидающим место событий транспортом. По информации полиции, причиной драки стал семейный конфликт.

А в новогоднюю ночь массовая драка произошла в кафе в Алматы. Ее участниками стали иностранные студенты одного из вузов. Их задержали и доставили в управление полиции Медеуского района.