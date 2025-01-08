Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Массовая драка закончилась убийством в Атырауской области

Опубликовано:

Молодежь ночью
Молодые люди на улице. Иллюстративное фото: Hasilyus / Getty Images

В Атырауской области молодой мужчина был застрелен в ходе массовой драки, еще двое человек оказались в больнице. Задержаны семеро подозреваемых, передает "Ак Жайык".

Как сообщает издание, трагедия произошла около пяти часов утра 29 декабря в селе Жанаауыл Курмангазинского района.

По словам местных жителей, погибший жил в соседнем селе Сафоновка (Сафон). Они рассказали, что в ауле Жанаауыл два года назад открылся бар, который часто посещали жители соседних сел.

Люди посетовали, что в Жанаауыле часто происходили конфликты между местной молодежью и приезжими из Сафоновки. Нередко эти разборки перерастали в драки. Также сельчане возмутились тем, что сейчас распространяется якобы ложная информация о том, что погибший парень застрелен около дома.

"Это неправда. Он из Сафона, умер в Жанаауыле, в котором устроили массовую драку", - рассказали жители села.

В тот злополучный день, по словам местных жителей, около сорока парней из Сафона приехали на трех машинах в Жанаауыл. По информации издания, конфликт произошел между ними и девятью местными жителями. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой погиб 29-летний житель Сафона.

В ДП Атырауской области сообщили, что по подозрению в убийстве задержан 30-летний мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Кроме того, с различными телесными повреждениями в районную больницу были доставлены двое мужчин в возрасте 20 и 33 лет. В рамках расследования задержаны семь подозреваемых. Остальные детали происшествия и ход следствия пока не разглашаются.

Ранее в Сети появилось видео массовой драки, произошедшей в 20 микрорайоне Актау. Участники инцидента толпой пинали автомобиль, а затем гнались за покидающим место событий транспортом. По информации полиции, причиной драки стал семейный конфликт.

А в новогоднюю ночь массовая драка произошла в кафе в Алматы. Ее участниками стали иностранные студенты одного из вузов. Их задержали и доставили в управление полиции Медеуского района.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2209383-massovaya-draka-zakonchilas-ubiystvom-v-atyrauskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie