Семейный конфликт перерос в массовую драку в Актау (видео)

В Сети появилось видео массовой драки, произошедшей в 20 микрорайоне Актау. Инцидент прокомментировали в ДП Мангистауской области, передает Lada.kz.

Видео потасовки опубликовал Instagram-паблик cenzura_aktau. Кроме того, участники инцидента толпой пинали автомобиль, а затем гнались за покидающим место событий транспортом.

Драка произошла в 20 микрорайоне.

В пресс-службе ДП Мангистауской области сообщили, что личности всех причастных к происшествию установлены.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.293 УК РК (Хулиганство). Проводится расследование", - рассказали в ведомстве.

Здесь уточнили, что причиной драки стал семейный конфликт.

Добавим, что согласно ст.293 УК РК хулиганство - это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Оно наказывается штрафом в размере от пятисот до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от трехсот до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Если хулиганство было совершено группой лиц, то оно наказывается штрафом в размере от трех до семи тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок от трех до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок.