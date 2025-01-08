Акмолинка лишилась кошелька с деньгами, пока спала

Жителя Акмолинской области подозревают в том, что он проник в дом спящей женщине и совершил там кражу кошелька с деньгами, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, неочевидное преступление раскрыли полицейские Степногорска в новогодние праздники.

По информации полиции, еще в декабре 2024 года жительница поселка Бестобе стала жертвой кражи.

"В ее дом через пластиковое окно проник неизвестный и похитил кошелек с денежными средствами. Оказалось, что хозяйка в этот момент спала в комнате и лишь по счастливой случайности не столкнулась с квартирным вором", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Проснувшись, женщина обнаружила открытое окно и пропажу своего кошелька и сразу же обратилась в полицию.

Приехавшие на место происшествия оперативники провели осмотр, изъяли оставленные отпечатки и приступили к проведению розыскных мероприятий.

В результате принятых мер полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель, не имеющий постоянного заработка.

"Со слов фигуранта, он решил проникнуть в дом, думая, что хозяйка находится в отъезде. Увидев спящую женщину, он, испугавшись, взял только кошелек и через окно покинул дом. Во время следственных мероприятий полицейские нашли у мужчины кошелек и банковские карты", - уточнили в ведомстве.

По данному факту ведется расследование.

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