Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Акмолинка лишилась кошелька с деньгами, пока спала

Опубликовано:

Спящая женщина
Женщина спит. Иллюстративное фото: aguadeluna / Getty Images

Жителя Акмолинской области подозревают в том, что он проник в дом спящей женщине и совершил там кражу кошелька с деньгами, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, неочевидное преступление раскрыли полицейские Степногорска в новогодние праздники.

По информации полиции, еще в декабре 2024 года жительница поселка Бестобе стала жертвой кражи.

"В ее дом через пластиковое окно проник неизвестный и похитил кошелек с денежными средствами. Оказалось, что хозяйка в этот момент спала в комнате и лишь по счастливой случайности не столкнулась с квартирным вором", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Проснувшись, женщина обнаружила открытое окно и пропажу своего кошелька и сразу же обратилась в полицию.

Приехавшие на место происшествия оперативники провели осмотр, изъяли оставленные отпечатки и приступили к проведению розыскных мероприятий.

В результате принятых мер полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель, не имеющий постоянного заработка.

"Со слов фигуранта, он решил проникнуть в дом, думая, что хозяйка находится в отъезде. Увидев спящую женщину, он, испугавшись, взял только кошелек и через окно покинул дом. Во время следственных мероприятий полицейские нашли у мужчины кошелек и банковские карты", - уточнили в ведомстве.

По данному факту ведется расследование.

Ранее в Западно-Казахстанской области задержали мужчину, которого подозревают в краже наряженной елки со двора дома в вечернее время. Исчезновение новогоднего дерева попало на видеокамеру, расположенную во дворе.

А жителя Астаны обокрали, пока он выгуливал собаку. Дело в том, что мужчина забыл закрыть дверь своей квартиры и таким образом лишился мобильного телефона. По подозрению в краже задержали 28-летнего иностранца.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2209265-akmolinka-lishilas-koshelka-s-dengami-poka-spala/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie