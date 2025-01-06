Карагандинец обратил внимание на "КамАЗ" и был задержан

В Караганде задержали 26-летнего мужчину по подозрению в краже аккумуляторов с "КамАЗа". Полиция вернула похищенное имущество владельцу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, полицейские задержали 26-летнего мужчину по подозрению в краже.

По версии следствия, в ночное время злоумышленник проник на территорию одного из предприятий, где его внимание привлек "КамАЗ".

Подозреваемый взломал багажный отсек и похитил два аккумулятора, причинив ущерб на сумму 175 тысяч тенге.

Задержанный полностью признал свою вину, а украденное имущество было изъято и возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело, по которому проводится тщательное расследование.

Ранее в Караганде полиция задержала 26-летнего мужчину по подозрению в краже двух аккумуляторов из автомобиля. Ущерб оценен в 175 тысяч тенге.

Также в регионе сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в краже из автомобиля. Сумма ущерба составила 210 тысяч тенге.

А в городе Сарани задержан мужчина, подозреваемый в краже с одного из предприятий. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.