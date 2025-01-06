Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Карагандинец обратил внимание на "КамАЗ" и был задержан

Опубликовано:

"КамАЗ" стоит в гараже
"КамАЗ". Иллюстративное фото: pixabay.com

В Караганде задержали 26-летнего мужчину по подозрению в краже аккумуляторов с "КамАЗа". Полиция вернула похищенное имущество владельцу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, полицейские задержали 26-летнего мужчину по подозрению в краже.

По версии следствия, в ночное время злоумышленник проник на территорию одного из предприятий, где его внимание привлек "КамАЗ".

Подозреваемый взломал багажный отсек и похитил два аккумулятора, причинив ущерб на сумму 175 тысяч тенге.

Задержанный полностью признал свою вину, а украденное имущество было изъято и возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело, по которому проводится тщательное расследование.

Ранее в Караганде полиция задержала 26-летнего мужчину по подозрению в краже двух аккумуляторов из автомобиля. Ущерб оценен в 175 тысяч тенге.

Также в регионе сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в краже из автомобиля. Сумма ущерба составила 210 тысяч тенге.

А в городе Сарани задержан мужчина, подозреваемый в краже с одного из предприятий. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2208680-karagandinec-obratil-vnimanie-na-kamaz-i-byl-zaderzhan/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie