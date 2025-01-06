Грубое нарушение ПДД в Актобе попало на видео

В Актобе местные жители засняли грубое нарушение ПДД на улице Некрасова. Сотрудники полиции заверили, что водитель будет привлечен к ответственности, передает NUR.KZ.

Местные жители в Instagram-паблике Zello Aktobe опубликовали видео, на котором видно, как автомобиль на улице Некрасова нарушил ПДД.

"Мы стоим на светофоре, а они начинают обгонять нас по сплошной полосе! Это грубое нарушение ПДД", - говорится в подписи к кадрам.

В Департаменте полиции Актюбинской области отреагировали на публикацию и заверили, что водитель, нарушивший правила, будет привлечен к ответственности.

"Водитель будет привлечен к ответственности. Соблюдайте ПДД", - призвали в ведомстве.

Ранее в Актобе полиция выявила нарушение правил перевозки пассажиров на личном автомобиле через мониторинг соцсетей, водителя привлекли к ответственности.

Также актюбинцы возмутились поведением водителя, который устроил дрифт у торгового центра "Алия" в центре города. Департамент полиции пообещал привлечь нарушителя к ответственности.

Помимо этого, водитель автомобиля в Актобе выехал на встречную полосу, создав угрозу участникам движения. Его личность установили, а машину отправили на спецстоянку.