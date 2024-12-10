Актюбинец лишился авто из-за видео в соцсетях

Водитель автомобиля в Актобе выехал на встречную полосу, создав угрозу участникам движения. Его личность установили, а машину отправили на спецстоянку, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в ходе мониторинга социальных сетей был выявлен водитель автомобиля Chevrolet, который грубо нарушил правила дорожного движения на главном проспекте Актобе.

На Абулхаир хана водитель, игнорируя правила, выехал на встречную полосу, создавая угрозу для других участников движения.

Стражи порядка оперативно установили личность нарушителя и доставили его в отдел полиции. Протокол об административном правонарушении был составлен на 20-летнего парня, а его автомобиль был помещен на специализированную стоянку.

В ведомстве напомнили, что за выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, предусмотрено лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев.

Ранее жители Актобе возмутились поведением водителя, который оставляет автомобиль на проходе возле дома по улице Тургенева, 70. Департамент полиции пообещал привлечь нарушителя к ответственности.

Также стало известно, что актюбинцы возмутились поведением водителя, который проехал по тротуару в районе 1 микрорайона возле школы №78. Департамент полиции также пообещал привлечь нарушителя к ответственности.