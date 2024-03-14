Хищения миллиардов в сфере образования Туркестанской области: осуждена аудитор

Начались суды над обвиняемыми в хищении бюджетных средств в школах Туркестанской области. Уже вынесен приговор бывшему ревизору-аудитору, которая сокрыла факт хищения порядка 63,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор Туркестанского городского суда.

Из материалов дела стало известно, что в марте 2022 года ревизионный аудитор госкомиссии была направлена в Сарыагашский район на проверку финансовой деятельности в школах.

В ходе проверки одной из школ аудитор установила факт хищения около 63,5 млн тенге бюджетных средств, выделенных в течение последних двух лет. В дальнейшем следствием установлено, что деньги руководство школы списывало себе в виде повышенной зарплаты, премий, других выплат.

По просьбе директора и главного бухгалтера образовательного учреждения аудитор скрыла выявленные факты и составила удовлетворительный отчет о результатах проверки.

При этом следствие не выясняло, получила ли ревизор взятку от руководства школы. Когда данный факт вскрылся, аудитор сразу призналась в содеянном и заключила сделку со следствием. Факт сокрытия также был доказан повторными и дополнительными ревизионными проверками.

На ревизора было возбуждено уголовное дело по ст.361 ч.4 п.3 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

В связи со сделкой с прокурором и активным содействием следствию обвиняемой был вынесен приговор ниже низшего предела - 3 года 6 месяцев ограничения свободы.

В настоящее время в Сарыагаше уже начался суд над директором и главным бухгалтером школы №60. Им предъявлены обвинения в присвоении или растрате вверенного чужого имущества.

Напомним, ранее в Антикоре сообщили, что работники сферы образования Туркестанской области подозреваются в хищениях на сумму более 2 млрд тенге. К уголовной ответственности были привлечены 17 человек.

В ведомстве рассказали, что досудебное расследование проводится в отношении бухгалтеров отделов образования Шардаринского и Сарыагашского районов.

По версии следствия, подозреваемые в период с 2020 по 2023 годы путем перечисления денежных средств на счета лиц, неработающих в сфере образования, а также начисляя завышенную зарплату работникам школ, совершили их хищение в сумме около 2,6 млрд тенге.

В целях возмещения ущерба были наложены обременения и арестованы 39 объектов недвижимости, 44 автомашины, ювелирные изделия и денежные средства фигурантов уголовных дел.

Кроме того, в ходе следствия была изобличена государственный аудитор Ревизионной комиссии Туркестанской области, сокрывшая факты хищений, выявленные в ходе аудита в одной из школ Сарыагашского района.

Добавим, что согласно ст.361 ч.4 п.3 УК РК злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.