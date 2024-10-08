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Эзотерика

Рога на 2 млрд тенге нашли в авто по дороге из Астаны в Костанай

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Мужчина возле авто
Мужчина открывает багажник. Иллюстративное фото: dardespot / Getty Images

В Костанайской области в автомобиле обнаружили более 800 рогов сайгака на сумму более 2 млрд тенге. Обвиняемому вынесли приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело о незаконном хранении и перевозке дериватов сайгака с причинением особо крупного ущерба (ч.3 ст.339 УК) рассмотрели в Костанайском районном суде.

"Подсудимый задался умыслом на перевозку незаконно добытых дериватов (рогов) сайгака из Астаны в Костанай. Для этого он нанял водителя автомашины", - установил суд.

На Аулиекольской трассе сотрудниками полиции была остановлена эта автомашина, где находился обвиняемый.

"У него были изъяты незаконно добытые 823 деривата (рога) сайгака на сумму более 2 млрд тенге (особо крупный ущерб)", - отметили в суде.

Прокурор просил назначить мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы, представитель потерпевшей стороны - в пределах санкции статьи. Подсудимый вину не признал.

Смягчающим обстоятельством признали наличие у мужчины малолетних детей, отягчающих обстоятельств установлено не было.

С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния и обстоятельств по делу, подсудимый лишен свободы на 8 лет и права заниматься деятельностью, связанной с охотничьим промыслом, на 5 лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.339 УК РК незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов, с причинением особо крупного ущерба, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Ранее в одном из крестьянских хозяйств в Актюбинской области полицейские нашли и изъяли пять мешков с рогами сайги в количестве 320 штук, а также незарегистрированные охотничьи ружья. Начато досудебное расследование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2171301-roga-na-2-mlrd-tenge-nashli-v-avto-po-doroge-iz-astany-v-kostanay/

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