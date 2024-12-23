Авто забрали у актюбинца из-за сигнала (видео)
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В Актобе водитель автомобиля с незаконно установленными звуковыми устройствами нарушил покой горожан на главном проспекте. Материалы дела направлены в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, в ходе мониторинга социальных сетей выявлено, что на главном проспекте областного центра водитель автомобиля "Ваз-2114" без соответствующего разрешения установил на транспортное средство специальные устройства для подачи световых или звуковых сигналов.
Для активации сигнала молодой человек использовал специальное мобильное приложение, подал звуковой усилитель и совершил правонарушение. На водителя составлен административный протокол по ч.2 ст.603 КоАП.
В ведомстве отметили, что транспортное средство было помещено на спецстоянку.
Собранные материалы направлены в специализированный районный суд по административным правонарушениям Актобе для принятия решения.
Ранее сообщалось, что водитель автомобиля в Актобе выехал на встречную полосу, создав угрозу участникам движения. Его личность установили, а машину отправили на спецстоянку.
Также жители Актобе были возмущены поведением водителя, который оставляет автомобиль на проходе возле дома по улице Тургенева, 70. Департамент полиции пообещал привлечь нарушителя к ответственности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2203724-avto-zabrali-u-aktyubinca-iz-za-signala-video/