Авто забрали у актюбинца из-за сигнала (видео)

В Актобе водитель автомобиля с незаконно установленными звуковыми устройствами нарушил покой горожан на главном проспекте. Материалы дела направлены в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в ходе мониторинга социальных сетей выявлено, что на главном проспекте областного центра водитель автомобиля "Ваз-2114" без соответствующего разрешения установил на транспортное средство специальные устройства для подачи световых или звуковых сигналов.

Для активации сигнала молодой человек использовал специальное мобильное приложение, подал звуковой усилитель и совершил правонарушение. На водителя составлен административный протокол по ч.2 ст.603 КоАП.

В ведомстве отметили, что транспортное средство было помещено на спецстоянку.

Собранные материалы направлены в специализированный районный суд по административным правонарушениям Актобе для принятия решения.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля в Актобе выехал на встречную полосу, создав угрозу участникам движения. Его личность установили, а машину отправили на спецстоянку.

Также жители Актобе были возмущены поведением водителя, который оставляет автомобиль на проходе возле дома по улице Тургенева, 70. Департамент полиции пообещал привлечь нарушителя к ответственности.