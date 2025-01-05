45 машин лишились карагандинцы за новогодние праздники (видео)

В Карагандинской области полицейские за праздники выявили 185 нарушителей порядка и более 700 грубых нарушений ПДД. На штрафстоянку отправлены 45 машин, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, пока жители областного центра отдыхали, полицейские продолжили работу по охране общественного порядка и выявили 185 лиц, нарушивших покой граждан.

703 грубых нарушения правил дорожного движения зафиксировали сотрудники полиции, из них восемь водителей управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения. На штрафстоянку отправлены 45 автомашин.

На одной из улиц города за изменение конструкции одновременно были остановлены четыре автомобиля Lada Priora. Четыре водителя изменили подвески своих машин. До полного восстановления конструкции и оплаты штрафов автомобили водворены на штрафстоянку.

Такая работа проводилась не только в областном центре.

В Приозерске был выявлен факт управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 60-летний житель города поздним вечером решил проехать по улицам. Мужчина освидетельствован, административный материал направлен в суд, а автомобиль отправлен на штрафстоянку.

В ведомстве напомнили о необходимости быть внимательными и ответственными на дорогах, особенно в праздничные дни, когда риск правонарушений и аварий возрастает.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области выявили "нарушителей года", которые наибольшее число раз привлекались к административной ответственности.

Помимо этого, в том же регионе полицейские обнаружили местного жителя, во второй раз севшего за руль в пьяном виде. Мужчину выдала несвязная речь и поведение.

А полицейские Караганды задержали водителя с крупными долгами по штрафам на сумму около пяти миллионов тенге. Автомобиль был отправлен на штрафстоянку.