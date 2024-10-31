"За короткое время накопил штрафов на 5 млн тенге": авто забрали у иностранца в Караганде

Полицейские Караганды задержали водителя с крупными долгами по штрафам на сумму около пяти миллионов тенге. Автомобиль был отправлен на штрафстоянку, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники Кировского отдела полиции УП Караганды по подозрению в нарушении правил дорожного движения остановили иностранца.

"После проверки выяснилось, что 40-летний гражданин соседнего государства накопил штрафы почти на пять миллионов тенге за короткий период пребывания в стране", - рассказали в МВД.

Основными правонарушениями водителя стали многочисленные превышения скоростного режима. Полицейские не оставили без внимания его автомобиль Honda Accord, который был помещен на штрафстоянку до выполнения владельцем всех штрафных обязательств.

В ведомстве добавили, что с начала года на штрафстоянку было помещено более 1400 автомобилей.

"Существующие 183 автоматических системы фиксации правонарушений уже зафиксировали более 116 тысяч нарушений", - отметил начальник управления административной полиции ДП Карагандинской области Багдат Какимов.

Эффективная работа полицейских позволяет не только снижать количество нарушений, но и формировать общественное мнение о значимости ответственности на дороге. Безопасные дороги - это не только задача полиции, но и общая цель всех участников дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Актобе тоже наказали любительницу быстрой езды на Lexus. Полицейские привлекли к ответственности автоледи, которая 119 раз нарушила скоростной режим за полтора месяца на улицах областного центра. Общая сумма ее штрафов составила более 3 млн тенге.

Также в Актобе полицейским показалось подозрительным поведение девушки за рулем. Выяснилось, что она ездила подшофе. Кроме того, девушка недавно была лишена водительского удостоверения на 7 лет за управление транспортным средством в алкогольном опьянении.