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Невнятная речь павлодарца вызвала подозрение у полицейских (видео)

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В Павлодарской области задержали пьяного водителя
Полицейские остановили автомобиль. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

В Павлодарской области полицейские обнаружили местного жителя, во второй раз севшего за руль в пьяном виде. Мужчину выдала несвязная речь и поведение, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в селе Кенжеколь в 03.50 полицейские остановили автомобиль Chevrolet Cobalt под управлением жителя областного центра.

"При проверке документов сотрудники полиции заподозрили, что водитель находится в состоянии опьянения, так как речь мужчины была невнятной, поведение неадекватным. Их подозрения подтвердили результаты медицинского освидетельствования", - рассказал командир роты патрульной полиции ДП Павлодарской области Айдын Нурымов.

При проверке по базе данных было установлено, что в июле этого года водитель уже попадал в поле зрения полиции за управление автомобилем в пьяном виде. За это суд лишил его права управления транспортными средствами сроком на семь лет.

"По данному факту проводится проверка, автомашина водворена на штрафстоянку", - добавил Айдын Нурымов.

С начала года в Павлодарской области полицейские за управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержали 1331 водителя. Все задержанные были привлечены к ответственности.

"Информацию о лицах, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, можно сообщить в полицию по телефону 102", - напомнили гражданам в ДП Павлодарской области.

Ранее стало известно, что водитель пассажирского автобуса из Туркестанской области пьяным перевозил 40 человек. Транспортное средство остановили акмолинские полицейские на автодороге Астана - Петропавловск.

А в Алматинской области водитель прищемил пальцы полицейского и протащил его на двери автомобиля. Стражу порядка удалось освободить руку, однако при падении на асфальт он получил травмы. Нарушителя задержали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2190143-nevnyatnaya-rech-pavlodarca-vyzvala-podozrenie-u-policeyskih-video/

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