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32 раза привлекали за скандалы: "нарушителей года" назвали в Павлодарской области

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Задержанный и полицейский
Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Павлодарской области выявили "нарушителей года", которые наибольшее число раз привлекались к административной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, за год полицейскими в Павлодарской области пресечено порядка 205 тыс. нарушений общественного порядка и дорожной безопасности.

В регионе были выявлены "нарушители года", которые на протяжении этого периода неоднократно привлекались к административной ответственности.

Так, 48 раз привлекался один владелец магазинов в Павлодаре за нарушение правил реализации алкогольной продукции. Суд подверг его штрафам на общую сумму более 1,5 млн тенге.

"32 раза наказан житель Экибастуза за нарушение тишины, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве бытовых вопросов устраивал скандалы, при этом выражался нецензурной бранью в адрес членов семьи", - рассказали в МВД.

Суд неоднократно наказывал мужчину административным арестом.

Более 20 нарушений в виде превышения скоростного режима зафиксировал автоматический программный комплекс за владельцами автомашин Lada-21144 и Hyundai Kona, на которых наложили штрафы на сумму более 400 тыс. и 300 тыс. тенге соответственно.

Ранее стало известно, что в Павлодаре в результате поджогов пострадали два автомобиля и скутер, а в преступлении подозреваются подростки в возрасте от 9 до 13 лет. По фактам умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества возбудили уголовные дела.

Также в Павлодаре функционируют 117 камер видеонаблюдения, с помощью которых в текущем году пресекли почти 8 тыс. административных правонарушений. Так, житель города получил штраф за то, что, покурив на остановке общественного транспорта, выбросил окурок на землю.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2206848-32-raza-privlekali-za-skandaly-narushiteley-goda-nazvali-v-pavlodarskoy-oblasti/

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