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КНБ рассказал о приговорах казахстанцам, которых доставили из-за рубежа

Опубликовано:

Сирия
Сирия. Иллюстративное фото: pexels.com

Завершены судебные процессы по расследованным Комитетом национальной безопасности уголовным делам в отношении двух граждан Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, они в 2020-2022 годах состояли в рядах террористических организаций в Сирии.

В результате проведенных совместно с иностранными партнерами операций были обнаружены за рубежом, доставлены на родину и арестованы.

Один из них, житель Туркестанской области, признан виновным в участии в деятельности террористической группы (статья 257 УК).

Второй, житель Атырау, осужден за совершение аналогичного преступления, а также за прохождение террористической подготовки за рубежом (статья 260 УК).

Обоим фигурантам назначены различные сроки отбывания наказания, приговоры вступили в законную силу.

Добавим, что согласно 257 УК РК участие в деятельности террористической группы или в совершаемых ею актах терроризма наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества. 

А в соответствии со ст.260 УК РК прохождение лицом, в том числе за пределами Республики Казахстан, подготовки, заведомо для обучающегося направленной на приобретение умений и навыков совершения террористического или экстремистского преступления, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2203623-knb-rasskazal-o-prigovorah-kazahstancam-kotoryh-dostavili-iz-za-rubezha/

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