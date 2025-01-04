Задержанным КНБ жителям Тараза и Алматы вынесли приговоры

Завершены судебные процессы в отношении двух граждан Казахстана, ранее задержанных КНБ за пропаганду терроризма и иные преступления, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, один из них - житель Тараза, распространял среди своего окружения призывы к участию в боевых действиях на стороне террористов за рубежом, а также сам планировал к ним примкнуть.

Решением городского суда он признан виновным в пропаганде терроризма (статья 256 УК), разжигании религиозной розни (статья 174 УК) и приговорен к 7 годам лишения свободы.

Другой - житель Алматы, неоднократно судимый за общеуголовные преступления, пропагандировал радикальную идеологию в интернете.

Решением суда южной столицы он признан виновным в пропаганде терроризма (статья 256 УК), незаконном обращении с наркотическими средствами (статья 296 УК) и приговорен к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы.

В целом, по данным КНБ, с начала текущего года за террористическую и экстремистскую деятельность осуждены 84 человека.

Напомним, ранее стало известно, что завершены судебные процессы по расследованным Комитетом национальной безопасности уголовным делам в отношении двух других граждан Казахстана. По данным ведомства, они в 2020-2022 годах состояли в рядах террористических организаций в Сирии. Обоим были назначены различные сроки отбывания наказания.

А в Кызылорде вынесли приговор членам транснациональной преступной группировки, которая пыталась организовать контрабанду и сбыт тяжелых наркотиков Казахстане.