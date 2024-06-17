КНБ рассказал о приговоре участникам транснациональной ОПГ

В Кызылорде вынесли приговор членам транснациональной преступной группировки, которая пыталась организовать контрабанду и сбыт тяжелых наркотиков Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

По данным официального Telegram-канала ведомства, 12 июня вступил в силу приговор, вынесенный Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Кызылординской области в отношении гражданина Казахстана и двух иностранцев.

Они приговорены к длительным срокам лишения свободы по ч.1 ст.264 (Создание транснациональной организованной преступной группы), ч.4 ст.286 (Контрабанда в составе транснациональной организованной преступной группы) и ч.4 ст.297 (Сбыт наркотиков в составе транснациональной организованной преступной группы) УК РК.

В ходе следствия и суда было доказано, что указанные лица являются членами транснациональной преступной группировки, которая пыталась организовать контрабанду и сбыт тяжелых наркотиков на территории Казахстана.

Участники группировки были задержаны оперативниками КНБ в августе 2023 года при координации органов прокуратуры и взаимодействии с компетентными органами.

При обысках у них было изъято свыше 1 кг героина, 2 кг опия, а также 4 единицы огнестрельного оружия и боеприпасы.

"Мероприятия по противодействию международному наркобизнесу продолжаются", - отметили в КНБ.

Также осенью 2022 года в Кызылорде и Аральске с привлечением службы "А" КНБ и при содействии прокуратуры была реализована спецоперация, в результате которой задержаны 32 предполагаемых участника региональной ОПГ. Их заподозрили в создании, руководстве и финансировании преступной группы, вымогательствах, а также совершении других тяжких уголовных правонарушений.

В том же году в Кызылорде вынесен приговор в отношении обвиняемых в создании и участии в транснациональной организованной преступной группе, а также сбыте поддельных денежных средств.