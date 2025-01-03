Водитель наехал на полицейского и прокатил его на капоте авто в Шымкенте (видео)
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В Шымкенте водитель авто, проигнорировав требования сотрудника полиции, прокатил его на капоте автомобиля. Мужчину задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД, 2 января при патрулировании улиц полицейскими был остановлен водитель Toyota Highlander за проезд на запрещающий сигнал светофора. Заметив странное поведение водителя, инспекторы заподозрили у него признаки опьянения.
"Не выполнив законное требование сотрудника полиции показать документы, нарушитель пытался скрыться. Чтобы остановить опасного водителя и избежать трагических последствий с участием других участников дорожного движения инспектор Бакытжан Боранбай преградил автомашине путь", – говорится в сообщении.
Однако, по данным полицейских, мужчина продолжил движение, наехал на полицейского, провез его на капоте несколько метров и скрылся.
В итоге подозреваемого все же задержали. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии наркотического опьянения.
По факту возбуждено уголовное дело, начато расследование. Задержанный водворен в ИВС.
Отметим, согласно статье 380 УК РК, угроза или насильственные действия в отношении представителя власти наказываются:
- штрафом в размере до 4 тыс. МРП (до 14,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;
- либо привлечением к общественным работам на срок до тысячи часов;
- либо ограничением свободы до семи лет;
- либо лишением свободы до 15 лет.
Напомним, в начале октября в Павлодаре осудили мужчин, избивших полицейского в одной из квартир. Он выбрался, использовав перцовый баллончик, а после - вызвал подмогу.
Также в октябре водитель прищемил пальцы и протащил полицейского на двери авто в Алматинской области.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2207814-pyanyy-voditel-prokatil-policeyskogo-na-kapote-avto-v-shymkente-video/