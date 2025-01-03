Водитель наехал на полицейского и прокатил его на капоте авто в Шымкенте (видео)

В Шымкенте водитель авто, проигнорировав требования сотрудника полиции, прокатил его на капоте автомобиля. Мужчину задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД, 2 января при патрулировании улиц полицейскими был остановлен водитель Toyota Highlander за проезд на запрещающий сигнал светофора. Заметив странное поведение водителя, инспекторы заподозрили у него признаки опьянения.

"Не выполнив законное требование сотрудника полиции показать документы, нарушитель пытался скрыться. Чтобы остановить опасного водителя и избежать трагических последствий с участием других участников дорожного движения инспектор Бакытжан Боранбай преградил автомашине путь", – говорится в сообщении.

Однако, по данным полицейских, мужчина продолжил движение, наехал на полицейского, провез его на капоте несколько метров и скрылся.

В итоге подозреваемого все же задержали. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

По факту возбуждено уголовное дело, начато расследование. Задержанный водворен в ИВС.

Отметим, согласно статье 380 УК РК, угроза или насильственные действия в отношении представителя власти наказываются:

штрафом в размере до 4 тыс. МРП (до 14,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до тысячи часов;

либо ограничением свободы до семи лет;

либо лишением свободы до 15 лет.

Напомним, в начале октября в Павлодаре осудили мужчин, избивших полицейского в одной из квартир. Он выбрался, использовав перцовый баллончик, а после - вызвал подмогу.

Также в октябре водитель прищемил пальцы и протащил полицейского на двери авто в Алматинской области.