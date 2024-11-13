После остановки на отдых водитель обнаружил пропажу товара на 17,5 млн тенге в Костанайской области

В Костанайской области полицейские задержали двоих мужчин по подозрению в краже в особо крупном размере, а именно запчастей от БелАЗа на 17,5 млн тенге, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальной странице Департамента полиции Костанайской области в Facebook, запчасти от БелАЗа на 17,5 млн тенге пропали во время транспортировки из Актобе в Караганду. Водитель остановился на отдых вблизи поселка Айсары Костанайского района. По прибытии в пункт назначения он обнаружил, что часть груза исчезла.

По подозрению в совершении преступления оперативники установили и задержали двух жителей Костанайской области. По версии следствия, пока водитель отдыхал, злоумышленники вскрыли замок на прицепе и похитили 5 коробок с запчастями.

Все похищенные детали полицейские нашли и изъяли у одного из подозреваемых по месту его жительства.

По факту кражи в особо крупном размере полиция провела досудебное расследование. Сейчас уголовное дело передано в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения в суде.

Вместе с тем проверяется возможная причастность задержанных к другим подобным преступлениям.

Напомним, 12 ноября кража телефонов и ноутбука из магазина бытовой техники попала на видео в Астане. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось найти подозреваемого, который уже признал вину и рассказал, что сдал украденное в ломбард. По данному факту зарегистрировано уголовное дело.

Также ранее в одном из столичных жилых комплексов произошла кража электрического кабеля, стоимость которого составляет около 5 млн тенге. Подозреваемый задержан, он дал признательные показания.

Отметим, что согласно ст. 188 УК РК кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.