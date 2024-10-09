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Казахстанец отказался платить банку 1,5 млн тенге, которые получили мошенники

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Мужчина расстроен
Мужчина. Иллюстративное фото: eclipse_images / Getty Images

В СКО установили грубое нарушение со стороны банка, который продолжил взыскание кредита, оформленного на потерпевшего мошенниками, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, 55-летний житель Петропавловска обратился в суд и просил признать незаконным бездействие частного судебного исполнителя и его отказ в приостановлении исполнительного производства.

"Мужчина указал, что в действительности он не оформлял кредит в 1,5 млн тенге, задолженность перед банком у него возникла в результате действий мошенников, в настоящее время кредитный договор оспаривается в гражданском суде", - говорится в сообщении.

Суд, отказав в иске, указал на допущенное банком грубое нарушение п.15 ст.34 Закона "О банках и банковской деятельности".

По факту мошенничества полицией возбуждено уголовное дело и постановлением следователя взыскатель признан потерпевшим.

Мужчина обратился в банк с заявлением о приостановлении взыскания кредита в связи с его оформлением неустановленными лицами путем мошенничества.  

"По закону на основании вынесенного правоохранительными органами постановления о признании заемщика - физического лица, потерпевшим банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, не позднее 3 календарных дней приостанавливает взыскание задолженности и претензионно-исковую работу по такому банковскому займу клиента или приостанавливает начисление вознаграждения и (или) неустойки по такому банковскому займу клиента", - пояснили в суде.

Несмотря на это, банк отказал в приостановлении взыскания задолженности в отношении истца, что является грубым нарушением требования закона.  

Суд направил в адрес Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка частное определение с целью принятия мер в отношении ответственных сотрудников банка и недопущения впредь подобных нарушений.

Частное определение в законную силу пока не вступило.

Ранее житель Тараза через суд добился возврата своего автомобиля, который находился в залоге у банка. Машину изъял частный судебный исполнитель в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности и передал на хранение взыскателю.

В Костанайской области введенная в заблуждение мошенниками женщина лишилась 10 млн тенге, отправив их через терминалы банков на указанные злоумышленниками счета. В итоге казахстанка смогла вернуть часть потерянных денег с помощью суда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172123-kazahstanec-otkazalsya-platit-banku-1-5-mln-tenge-kotorye-poluchili-moshenniki/

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