Из машины курьера украли дорогостоящий букет цветов и подарили астанчанке

В Астане из машины курьера украли букет стоимостью 100 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. После букет был подарен местной жительнице.

По данным информационного портала МВД Polisia.kz, в полицию обратился хозяин цветочного магазина. По его словам, неизвестный украл дорогостоящий букет цветов.

"Правоохранители нашли злоумышленника. Им оказался 39-летний местный житель, который путем свободного доступа из салона автомашины Hyundai Elantra тайно похитил цветы. Сумма ущерба составляет 100 тыс. тенге.

Установлено, что курьер магазина, чтобы доставить заказ клиенту, загрузил два букета цветов в авто. Он отлучился на 5-10 минут и оставил машину открытой. Улучив момент, подозреваемый прихватил с собой цветы. В содеянном мужчина признался. Похищенные цветы он подарил своей знакомой", — рассказали в МВД.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело.

Добавим, согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:

штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов;

либо ограничением свободы на срок до 7 лет;

либо лишением свободы до 10 лет.

Напомним, несколько дней назад жителя Астаны заподозрили в краже дорогостоящего букета. С заявлением в полицию обратился продавец. Подозреваемый пояснил, что он поругался со своей девушкой, и в целях примирения решил подарить ей цветы.