Осужден замглавы филиала "КазАвтоЖол"

Вынесен приговор заместителю руководителя Жамбылского областного филиала "КазАвтоЖол" по делу о растрате бюджетных средств на сумму более 296 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, 26 декабря Кордайским районным судом осуждены заместитель руководителя Жамбылского областного филиала "КазАвтоЖол" Тультаев Д., руководитель проекта подрядной организации ТОО "ДорСтрой" Курбанов У. и эксперт технического надзора ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг" Мұсақұл Д.

"Они признаны виновными в растрате бюджетных средств в размере свыше 296 млн тенге при строительстве, расширении и реконструкции пункта пропуска "Кордай" на казахстанско-кыргызской границе", - пояснили в Агентстве по противодействию коррупции РК.

Как установил суд, хищение было совершено путем подписания актов невыполненных работ, двойной оплаты одних и тех же видов работ, завышения стоимости и недопоставки оборудования.

Тультаеву и Курбанову назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы каждому, с лишением права заниматься дорожно-строительными работами и предпринимательской деятельностью в сфере строительных работ сроком на 10 лет.

Этим же приговором Мұсақұл осужден к 7 годам лишения свободы с лишением права заниматься оказанием инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности сроком на 10 лет.

Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Напомним, в начале 2024 года стало известно, что заместителя директора филиала "КазАвтоЖол" по Жамбылской области, представителя подрядной организации и эксперта технического надзора задержали по подозрению в хищении крупной суммы бюджетных средств.

В декабре в Астане огласили приговор бывшему председателю АО "НК "КазАвтоЖол" и генеральному подрядчику за хищение бюджетных средств в размере 200 млн тенге, выделенных на ремонт автодороги Жаксы - Есиль - Бузулук и строительство моста.