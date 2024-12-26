Карагандинцев отправили в колонию после прогулки по центральному парку

Казыбекбийский районный суд Караганды вынес приговор по делу о хулиганстве и грабеже, осудив двоих мужчин на сроки от 4 до 4,8 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, следствием первый подсудимый (мужчина 2002 г.р.) и второй подсудимый (мужчина 1995 г.р.) обвинялись по ст.293 ч.2 п.1 УК за совершение хулиганства группой лиц, а также по ст.191 ч.2 п.п.1, 3 УК за совершение грабежа.

Судом установлено, что подсудимые, находясь в состоянии алкогольного опьянения в центральном парке Караганды, особо дерзко нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, стали приставать к проходившим в парке несовершеннолетним (2009, 2010 и 2009 г.р.).

В ответ на замечание со стороны несовершеннолетнего потерпевшего (2008 г.р.) они, используя малозначительный повод, нанесли ему телесные повреждения. После чего первый подсудимый открыто завладел его сотовым телефоном и, с целью удержания похищенного, оба подсудимых продолжили наносить потерпевшему телесные повреждения, причинив ему легкий вред здоровью.

Вина подсудимых в совершении инкриминируемых уголовных правонарушений подтверждается показаниями потерпевшего, свидетельскими показаниями, письменными материалами дела и заключениями экспертиз.

Прокурор, как и потерпевшая сторона, просили суд о назначении наказания в виде лишения свободы обоим подсудимым. Защита, оспаривая квалификацию деяний, просила суд не лишать их свободы, мотивируя непричастностью второго подсудимого к преступлениям, и настаивала на его оправдании. Также защита просила учесть у первого подсудимого наличие малолетних детей.

Судом не установлено в действиях подсудимых смягчающих вину обстоятельств. Между тем отягчающими вину обстоятельствами признано совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в действиях второго подсудимого установлен рецидив преступлений.

Первому подсудимому по совокупности преступлений назначено 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности, второму подсудимому - 4 года 6 месяцев, а также частично присоединено 2 месяца от неотбытого наказания по предыдущему приговору.

В итоге второму подсудимому окончательно назначено 4 года 8 месяцев лишения свободы в учреждении максимальной безопасности.

Судом рассмотрен гражданский иск, которым с подсудимых в пользу несовершеннолетнего потерпевшего взыскан 1 млн тенге в качестве компенсации морального вреда, а также 300 тыс. тенге за оплату услуг адвоката.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее новый приговор вынесли двум мужчинам по делу о стрельбе в элитном ЖК в Караганде летом 2020 года. Их ждут длительные сроки лишения свободы.

Также в Астане рассмотрели уголовное дело в отношении двух девушек - их наказали за совершение грабежа. Первая получила 3 года лишения свободы, вторая (несовершеннолетняя) - ограничение свободы сроком на 1 год.