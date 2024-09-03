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Стрельба во дворе элитного ЖК в Караганде: обвиняемым дали большие сроки

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Стрельба в Караганде
Место происшествия. Фото: instagram.com/patriotkaragandy

Новый приговор вынесли двум мужчинам по делу о стрельбе в элитном ЖК в Караганде летом 2020 года. Их ждут длительные сроки лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, 29 августа Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Карагандинской области с участием присяжных заседателей вынесен приговор в отношении двух человек.

Их обвиняли по трем статьям УК РК: 287 ч.3 (в редакции 2020 года), 24 ч.3 - 99 ч.2 пп.1, 6, 7, 293 ч.3 - в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к ним, покушении на убийство двух лиц в группе лиц по предварительному сговору способом, опасным для жизни других людей, и хулиганстве, совершенном в группе лиц, с применением огнестрельного оружия.

По версии обвинения, 9 июня 2020 года один из подсудимых, находясь в ЖК "CreenCityPark" в Караганде, незаконно хранил и носил при себе огнестрельное оружие и боеприпасы.

Кроме того, в этот же день подсудимые, обедая в кафе на территории жилого комплекса, примерно в 12.43 встретили троих жителей Жезказгана.

"Между ними возник словесный конфликт, в ходе которого один из подсудимых вытащил из борсетки нож и угрожал им. После того, как работники кафе попросили всех уйти, первыми на улицу вышли потерпевшие, вслед за ними вышел подсудимый, который, открыв входную дверь, держа в руке пистолет, стал стрелять в сторону потерпевших. При этом второй подсудимый, действуя в группе лиц с первым, вытащив револьвер "Наган", который ранее взял у него, также произвел выстрелы в сторону потерпевших", - установил суд.

В результате потерпевшие получили огнестрельные ранения с многооскольчатыми переломами костей, причинившие тяжкий вред их здоровью. Кроме того, были повреждены автомашины, припаркованные у ЖК "CreenCityPark".

Вина подсудимых подтверждалась показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями экспертиз, видеозаписями с камер наблюдения и другими материалами уголовного дела.

"Потерпевшие примирились с подсудимыми и просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы", - уточнили в суде.

По результатам голосования судом присяжных заседателей подсудимый, который носил при себе оружие и боеприпасы, был признан виновным по ч.3 ст.24 - пп.1, 6, 7 ч.2 ст.99, ч.3 ст.287 УК. По факту хулиганства, т.е. по ч.3 ст.293 УК, мужчина был оправдан.

По совокупности уголовных правонарушений ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием его в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

По результатам голосования судом присяжных заседателей второй подсудимый признан виновным по ч.3 ст.24 - пп.1, 6, 7 ч.2 ст.99 УК. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

По фактам хулиганства и незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия, т.е. по ч.3 ст.293 и ч.3 ст.287, мужчину оправдали.

"Наказание подсудимым назначено в соответствии с требованием ч.3 ст.56 УК, срок и размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера основного вида наказания, то есть 15 лет", - отметили в суде.

При этом смягчающих и отягчающих вину и наказание подсудимых обстоятельств по делу установлено не было.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в один из июньских дней в 2020 году в центральной части Караганды на территории нового престижного ЖК произошла стрельба. Двое человек получили ранения.

По городу объявили план "Перехват", были выставлены полицейские посты, на пересечении улиц и выездах из Караганды стояли вооруженные сотрудники полиции, чтобы задержать подозреваемых.

В апреле 2024 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области уже выносил по делу приговор, но тогда мужчинам назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Присяжные посчитали, что действия подсудимых являются причинением тяжкого вреда здоровью группой лиц, а не покушением на убийство двух лиц в группе лиц по предварительному сговору способом, опасным для жизни других людей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2156586-strelba-vo-dvore-elitnogo-zhk-v-karagande-obvinyaemym-dali-bolshie-sroki/

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