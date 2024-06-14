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Била руками и ногами: двух школьниц осудили за грабеж несовершеннолетней в Астане

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Суд выносит решение
Судья. Иллюстративное фото: Daniel Tadevosyan / Getty Images

В Астане рассмотрели уголовное дело в отношении двух девушек - их наказали за совершение грабежа, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал городского суда.

Дело рассматривали в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних. Отмечается, что одна из девушек достигла 18-летия в период рассмотрения дела.

Их обвиняли в совершении грабежа, то есть открытого хищения имущества несовершеннолетней М., совершенного в группе лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшей.

"К., с целью открытого хищения имущества потерпевшей, в группе лиц по предварительному сговору, с особым цинизмом нанесла ей ряд ударов руками и ногами, причиняя физическую боль. Продолжая свои преступные действия, К. и Д. завладели имуществом потерпевшей - сотовым телефоном, серебряным кольцом, толстовкой и причинили материальный ущерб на сумму 500 тыс.тенге", - говорится в сообщении суда.

Подсудимые вину признали, в содеянном раскаялись, просили не лишать их свободы. Кроме того, причиненный ущерб К. не возмещен, а Д. был возмещен частично.

"Приговором суда К. и Д. признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.191 ч.2 п.1,3 УК. Учитывая активную роль К. в совершении уголовного правонарушения и достижения совершеннолетнего возраста, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Так как, подсудимая Д. не достигла совершеннолетнего возраста и добровольно возместила ущерб, ей назначено наказание ограничения свободы сроком на 1 год", - заявили в суде.

Также добавили, что гражданский иск потерпевшей удовлетворен, с подсудимых взысканы суммы причиненного материального ущерба и морального вреда.

Отметим, что в апреле текущего года подростков приговорили к реальным срокам за жестокое избиение школьника в Павлодаре.

Судом было установлено, что двое подростков набросились с кулаками и били ногами 13-летнего школьника на стадионе одного из университетов Павлодара в июле 2023 года. Все происходящее снимали на камеру, а после видео стало распространяться в мессенджерах и соцсетях. Действия обвиняемых привели к причинению тяжкого вреда здоровью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2117775-bila-rukami-i-nogami-dvuh-shkolnic-osudili-za-grabezh-nesovershennoletney-v-astane/

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