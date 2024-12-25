Экс-главу казахстанского футбольного клуба подозревают в связи с деструктивной религиозной средой

На брифинге Антикора сообщили о возможной связи экс-директора казахстанского ФК "Каспий" с представителями деструктивной религиозной среды, передает корреспондент NUR.KZ.

"Антикором по Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении бывшего директора футбольного клуба "Каспий" и представителей деструктивной религиозной среды. Они подозреваются в вымогательстве денежных средств в особо крупном размере с применением насилия.

При координации прокуратуры, антикоррупционной службой трое подозреваемых на основании статьи 128 уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан и водворены в изолятор временного содержания.

В настоящее время проверяется причастность бывшего директора к фактам хищения бюджетных средств, выделенных футбольному клубу для организации учебно-тренировочных сборов", - сообщил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров.

По данным Антикора, досудебное расследование по данному факту продолжается.

Напомним, о задержании экс-руководителя футбольного клуба "Каспий" стало известно в начале декабря текущего года. Тогда сообщалось, что в ФК выявили хищения более 27 млн тенге, выделенных на учебно-тренировочные сборы.

"В ходе расследования данного факта Антикоррупционной службой области совместно с ДКНБ установлено, что бывший руководитель клуба с привлечением двух своих знакомых путем применения физической силы пытались заставить работника клуба изменить показания. Более того, стали вымогать у последнего 15 млн тенге", - уточняли в прокуратуре Мангистауской области.

В октябре мы писали о том, что расследуются факты приобретения авиауслуг для команды футбольного клуба "Актобе" по завышенной цене. А в августе этого года Антикоррупционная служба сообщила, что в рамках досудебного расследования задержан бывший директор ТОО "ФК Акжайык".