"Силой пытался заставить изменить показания": задержан экс-глава ФК "Каспий"

Задержан бывший руководитель футбольного клуба "Каспий", подозреваемый в вымогательстве и попытке заставить изменить показания, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в футбольном клубе "Каспий" выявили хищения более 27 млн тенге, выделенных на учебно-тренировочные сборы.

"В ходе расследования данного факта Антикоррупционной службой области совместно с ДКНБ установлено, что бывший руководитель клуба с привлечением двух своих знакомых путем применения физической силы пытались заставить работника клуба изменить показания. Более того, стали вымогать у последнего 15 млн тенге", - уточнили в прокуратуре Мангистауской области.

3 декабря 2024 года был санкционирован арест экс-руководителя футбольного клуба, граждан К. и О.

"Другие сведения не разглашаются в интересах следствия", - отметили в надзорном органе.

Ранее стало известно, что в Актюбинской области расследуются факты приобретения авиауслуг по перелету команды футбольного клуба "Актобе" через нескольких посредников по завышенной цене на сумму свыше 165 млн тенге. Начато досудебное расследование по ч.4 ст.189 УК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

Также в Казахстане выявили коррупционные риски в сфере финансирования спорта. Анализ провела Антикоррупционная служба совместно с Министерством туризма и спорта. Выяснилось, что только за последние 6 лет финансирование спортивной отрасли составило порядка 1,4 триллиона тенге.