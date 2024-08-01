Задержан бывший директор ФК "Акжайык"

Антикоррупционная служба сообщила, что в рамках досудебного расследования задержан бывший директор ТОО "ФК Акжайык", передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

В Антикоре рассказали, что с санкции суда подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.

"Иная информация в рамках ст.201 УПК РК распространению не подлежит", - добавили в ведомстве.