Задержан бывший директор ФК "Акжайык"
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Антикоррупционная служба сообщила, что в рамках досудебного расследования задержан бывший директор ТОО "ФК Акжайык", передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
В Антикоре рассказали, что с санкции суда подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.
"Иная информация в рамках ст.201 УПК РК распространению не подлежит", - добавили в ведомстве.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2143279-zaderzhan-byvshiy-direktor-fk-akzhayyk/