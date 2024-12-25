Карагандинец вызвал такси и попал под уголовную статью

В Караганде полицейские задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже. По данным полиции, он отобрал у таксиста телефон и деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, подозреваемый вызвал такси под видом клиента.

По прибытии к конечному пункту он неожиданно повел себя агрессивно: отобрал у водителя мобильный телефон и деньги, после чего выбежал из автомобиля и скрылся с места происшествия.

В полиции уточнили, что задержанный дал признательные показания, а вещественные доказательства изъяты. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Ранее в Алматы полицейские установили и задержали мужчину, который разбил стекло в кабине водителя автобуса. Ему грозит наказание за хулиганство.

Помимо этого, трех жителей столицы подозревают в грабеже. По словам пострадавшего таксиста, у него силой забрали 50 тыс. тенге.

А в Темиртау сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона. Сумма ущерба составила 510 тысяч тенге.