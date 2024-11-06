"Делай!": пассажиры ограбили таксиста с помощью перцового баллончика в Астане (видео)

Трех жителей столицы подозревают в грабеже 24-летнего таксиста, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. По словам пострадавшего, у него силой забрали 50 тыс. тенге

По данным официального медиапортала МВД Polisia.kz, с заявлением обратился 24-летний водитель такси. Он рассказал, что ночью подвергся нападению со стороны клиентов, которые силой забрали у него 50 тысяч тенге.

"Заказав такси через мобильное приложение, трое парней сели в автомашину. Доехав до места назначения, один из пассажиров подал знак подельникам, произнеся фразу "Делай!". Пассажир, сидящий сзади за водительским местом, применив боевой прием, обхватив водителя.

Его подельник, который находился на переднем пассажирском сидении, распылил перцовый баллон, после чего завязалась потасовка в салоне автомобиля", - рассказали в МВД.

Сообщается, что оперативникам удалось выйти на след подозреваемых, которыми оказались ранее судимые жители города. Зарегистрировано уголовное дело, задержанные водворены в изолятор временного содержания ДП.

Напомним, в феврале текущего года в Костанае водитель такси, спасая свою жизнь от напавшего на него с ножом пассажира, врезался в патрульную машину полицейских. Далее, таксист убежал на безопасное расстояние. В это время подозреваемый попытался скрыться с места, но был задержан патрульными "по горячим следам".

Согласно статье 191 УК РК, грабеж наказывается:

штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;

привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов;

ограничением свободы на срок до 7 лет;

лишением свободы до 12 лет, с конфискацией имущества или без таковой.