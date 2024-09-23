Мужчина вызвал такси и попал под следствие в Карагандинской области

В Темиртау сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона. Сумма ущерба составила 510 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, подозреваемый вызвал такси, чтобы доехать до нужного адреса.

По версии следствия, во время поездки он обнаружил мобильный телефон, который находился в заднем кармане переднего пассажирского сиденья, и прибрал его к рукам. Сумма ущерба составила 510 тысяч тенге.

"Задержанный дал признательные показания. Вещественное доказательство изъято", — сообщили в МВД.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Добавим, что согласно ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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