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Актюбинцев возмутило поведение водителя, но к ответственности его не привлекут

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Водитель в Актобе
Водитель в Актобе. Фото: instagram.com/zello_aktobe_official

Актюбинцы возмутились поведением водителя, который, по их словам, пересек двойную сплошную линию. Департамент полиции региона сообщил, что с водителем будет проведена профилактическая беседа, передает NUR.KZ.

Местные жители в Instagram-паблике Zello Aktobe опубликовали фотографию нарушения ПДД, произошедшего 2 декабря 2024 года.

"02.12.2024 проехал через двойную сплошную и встал на пешеходном переходе на пересечении Алии Молдагуловой и Санкибай батыра", - написал один из подписчиков.

Департамент полиции Актюбинской области отреагировал на сообщение и отметил, что по фотографии привлечь к ответственности водителя не представляется возможным.

"Добрый день. По фотографии привлечь к ответственности не представляется возможным. Однако с водителем будет проведена профилактическая беседа", - пояснили в ведомстве.

Ранее актюбинцы возмутились поведением водителя автобуса, который неоднократно нарушал правила дорожного движения на трассе между Актобе и Хромтау. Департамент полиции пообещал привлечь нарушителя к ответственности.

Помимо этого, жители Актобе пожаловались на водителя, который проехал по тротуару в районе 1 микрорайона возле школы №78. Департамент полиции также пообещал привлечь нарушителя к ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195150-aktyubincev-vozmutilo-povedenie-voditelya-no-k-otvetstvennosti-ego-ne-privlekut/

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