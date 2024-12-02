Актюбинцев возмутило поведение водителя, но к ответственности его не привлекут

Актюбинцы возмутились поведением водителя, который, по их словам, пересек двойную сплошную линию. Департамент полиции региона сообщил, что с водителем будет проведена профилактическая беседа, передает NUR.KZ.

Местные жители в Instagram-паблике Zello Aktobe опубликовали фотографию нарушения ПДД, произошедшего 2 декабря 2024 года.

"02.12.2024 проехал через двойную сплошную и встал на пешеходном переходе на пересечении Алии Молдагуловой и Санкибай батыра", - написал один из подписчиков.

Департамент полиции Актюбинской области отреагировал на сообщение и отметил, что по фотографии привлечь к ответственности водителя не представляется возможным.

"Добрый день. По фотографии привлечь к ответственности не представляется возможным. Однако с водителем будет проведена профилактическая беседа", - пояснили в ведомстве.

Ранее актюбинцы возмутились поведением водителя автобуса, который неоднократно нарушал правила дорожного движения на трассе между Актобе и Хромтау. Департамент полиции пообещал привлечь нарушителя к ответственности.

Помимо этого, жители Актобе пожаловались на водителя, который проехал по тротуару в районе 1 микрорайона возле школы №78. Департамент полиции также пообещал привлечь нарушителя к ответственности.