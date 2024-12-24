Чиновник несколько месяцев не получал командировочные в Павлодарской области

Госслужащему из Майского района Павлодарской области несколько месяцев не платили командировочные, пока он проходил обязательное повышение квалификации, передает Pavlodarnews.kz.

Нарушения при обучении за счет государства сотрудников местных исполнительных органов разбирали на Совете по этике. Выяснилось, что чаще всего такое происходило в аппаратах акимов городов, а также Баянаульского и Майского районов.

В Майском районе отправленному на повышение квалификации чиновнику не выплачивали несколько месяцев командировочные, пока не вмешался департамент по делам госслужбы.

"В декабре восстановили права 55 государственных служащих при переподготовке и повышении квалификации в филиале Академии госуправления при президенте РК по Павлодарской области", - сообщили в ведомстве.

Проходить повышение квалификации, переподготовку нужно раз в три года. Однако для многих сотрудников местных акиматов этот график не соблюдался. В академию их направляли позже или вообще не направляли.

В департаменте по делам госслужбы также добавили, что практику обучения госслужащих постоянно анализируют.

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